Tänavused jõulutrendid lähtuvad looduslähedusest ja folkloorist

Tänavustes jõulutrendides on ühendatud traditsioonid ja uuenduslikkus. Võrreldes eelmiste aastatega võib näha, et üha enam on moes käsitsi valmistatud, läbimõeldud jõulukaunistused, mis varieeruvad retrohõngulistest ehetest käsitsi maalitud figuurideni.