PÜHADE ÜLESKUTSE | Saada meile pilt oma kodukoha jõulukaunistustest

Kui märkad, et just sinu kodukohas on jõulukaunistustega kõige rohkem vaeva nähtud, siis saada meile sellest pilt alloleva ankeedi kaudu või aadressil vihje@delfi.ee. Võibolla leiad aga parimad kaunistused just enda aiast. Saada ka sel juhul nendest meile pilt.