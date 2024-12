Hundi kaitsestaatus muutus „rangelt kaitstud“ asemel „kaitstuks“

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen: „See on oluline uudis meie maakogukondade ja põllumajandustootjate jaoks. Berni konventsiooni osalised on otsustanud muuta huntide kaitsestaatust, sest me peame leidma tasakaalu eluslooduse säilitamise ja elatusallikate kaitse vahel.“