Armastatud jõulutoidud uues kuues

Piduliku jõululaua toidud on traditsioonilised – ahjupraad ja hapukapsad, verivorstid ja pohlasalat. Kui aga kõigest tavalisest on tekkinud kerge tüdimus, võib katsetada Nõo Lihatööstuse tehnoloogi ja tunnustatud koka Marko Kokmanni soovitatud retsepte, kus traditsioonilised jõulutoidud on saanud hoopis uue ja põneva kuue.