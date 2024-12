Elektri hind kohalikele 4,9 senti/kWh? Jah, kui hiiglaslik päikese- ja tuulepark Ristil valmis saab

Sunly ehitusjuht Marek Sakk kinnitab, et hea koostöö omavalitsustega on algusest peale olnud oluline osa ettevõtte töökultuurist. Lääne-Nigulas on kokku lepitud mitu punkti, kuidas kohalikud elektri tootmisest kasu hakkavad saama.

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia