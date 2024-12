Päris metsas jõulutunnet otsimas

Jõulumaade peategelasteks on mets ja valgus.

Jõulukülad ja talvemaad on avatud paljudes taludes, kus lisaks taluloomadele saab näha ja katsetada ka taluaskeldusi, matkata metsaradadel ja meisterdada jõulukaunistusi. Nii on see näiteks Jõulumaa talus Tartumaal, Talvekülas Tormas, Huskymaal, Alatskivi, Anija ja Luke mõisas, samuti saab jõulueelset aega mõnusalt veeta Jääaja Keskuses, Lottemaal, Vanamõisas.