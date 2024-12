FOTO | Tallinna koledaim jõulupuu? „See on häbiks tervele linnale!“

Hanimägi lisab, et vajadusel on ta nõus ka ise kuusele uued ehted ostma ning usub, et kogukond tuleks appi ka puud kaunistama. „Koos saame nädalavahetusel selle kenasti ja kiiresti tehtud. Teeme teiseks advendiks ära, et Haaberstil siiski oleks esinduskuusk!“

Pettumust väljendasid ka mitmed kohalikud elanikud. „Vaatasin seda ehitud kuuske ja tõesti, mis dekoratsioon see on? Häbi võiks tunda!“ kirjeldab üks. Teine lisab: „See on häbiks tervele linnale ja näitab kõigile linnajuhtide madalat taset!“

Murega pöörduti Haabersti linnaosa poole, kelle sõnul oli tegu ajutise lahendusega, sest esmased kaunistused lakkasid töötamast. „Me tahame et oleks nagu peab ja mujal linnaosades, korralikud valgustatud ja elektrivõrku ühendatud ehted. Ja seda peaks tegema linnas see, kes neid haldab. Ma ei nimeta nimesid,“ tähendas linnaosavalitsus, et keegi on oma töö tegemata jätnud.

Ootamatult sekkus arutellu ka poliitik Aivar Riisalu, kes pidas kehvalt ehitud kuuse eest vastutavaks aga just Andre Hanimägi. „Kui sa veel Keskerakonnas olid, siis selliseid jamasid polnud! Kas hakkad vaikselt taipama, mis jama sa kokku keetsid! Inimesed näevad ja teevad loodetavasti aasta pärast omad järeldused!“ väljendas Riisalu oma mõtteid.

