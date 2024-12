Eino Laas: metsamajandus surutakse tagaplaanile või hääbumisele

Uusraamatu „Metsakasvukohad ja metsamajandus“ läbiv juhtmõte on: metsamaa igalt hektarilt tuleks saada kasvukohale vastava peapuuliigi maksimaalne puiduproduktsioon ehk toimuks maksimaalne CO 2 kasutus. Tegelikkuses toimub substantsi moodustumine fotosünteesi käigus. Siin on väga oluline mõiste „kasvukoha peapuuliik“, mis on täpne ja karm vastand kliimaministeeriumi udusele väljendile „kasvukohale sobilikud puuliigid“, milleks siis võiksid olla ka paakspuu ja raagremmelgas.