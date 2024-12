Antti Tooming: Mida toob uus metsaseadus ja looduskaitseseadus erametsaomanikele?

Kliimaministeerium on analüüsinud erinevaid kompensatsioonimeetmeid ning jõudnud järeldusele, et üks täiendav meede metsaomanikele võiks olla metsa kasutusõiguse looduskaitselisel eesmärgil riigile omandamine. Eestis on metsaomanikke, kes soovivad jääda maaomanikuks, sest maa on mitmendat põlve kuulunud ühele perekonnale ja nii on teiste meetmete kõrval hea alternatiiv metsa kasutusõiguse riigile võõrandamine, saades sellest kompensatsiooni. Sarnast meedet (one-off compensation) on sisse töötamas Leedu ja on varem kasutanud Läti.