SÕIDUKOGEMUS | Yaris Cross paneb mõõtmeid unustama

Nelikveoline hübriid Yaris Cross lisas väärikasse ritta veel oma efektse panuse. Kui jätta ära igavene jorin teemal, et auto on ikka veel pisut väike (aga väiksemaid autosid peab ka olema!), on tegemist vägagi ostmisväärse sõidukiga. Samas on ta aga ka oma hinda väärt: 36 200 eurot, seda 1.5-liitrise hübriidmootori (131 hj) ja Premiere Edition varustusega.