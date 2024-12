TEADUS | Infrapunatehnoloogia aitab tuvastada puuliigi ja puidu päritolu

METSALEHT

„Euroopa Liidu puidumäärusega üritatakse tõkestada ebaseaduslikult üles töötatud puiduga kauplemist. Praktikas ei tööta see tõhusalt, kuivõrd puudub kiire ja usaldusväärne meetod ebaseadusliku puidu tuvastamiseks. Meie arendamegi lihtsasti kasutatavat tehnoloogiat, millega saab määrata puuliigi ja selle raiumise piirkonna. Toimiva tehnoloogiaga saame puuliigi määrata umbes kahe minutiga,“ selgitab Siimon.

Ainulaadne tehnoloogia

Puuliigi määramiseks kasutatakse maailmas mitmeid meetodeid ja uuritud on ka soojuskiirguse neeldumisel põhinevat liigi määramist, kuid üldiselt on nende rakendamisel tarvilik aeganõudev eeltöötlus. Tihti on vajalik ka proovi kahjustamine, näiteks tuleb töötlemata puidu asemel analüüsida saepuru. Maaülikoolis arendatakse maailmas ainulaadset tehnoloogiat, mida saab rakendada ilma igasuguse eeltöötluseta ja puitu kahjustamata kasvõi metsas või näiteks ELi siseneval laeval. See tehnoloogia on ülimalt täpne, kuna põhineb aastarõngastest moodustuval spektritemustril, mis igale puuliigile ainuomane.

Infrapunaspektritel põhineva tehnoloogia aluseks on teadmine, et iga puuliigi puit on ainulaadse keemilise koostisega, mis sõltub nii puidurakkudest kui ka puu kasvamise looduslikest tingimustest. Nii saadakse soojuskiirguse puidus neeldumise analüüsimisel igale puuliigile iseloomulik infrapunaspekter, kuna puuliigid neelavad eri lainepikkustega soojuskiirgust veidi erinevalt.

Asja muudab kirjumaks aga asjaolu, et saadavat spektrit mõjutavad pisut ka puu kasvukeskkonna tingimused. Näiteks Eestis ja Saksamaal kasvanud hariliku männi puidu puhul saaksime tõenäoliselt veidi erinevad infrapunaspektrid.

Ühelt poolt muudab see töö mahukamaks ja keerulisemaks, teisalt aga annab võimaluse tuvastada puidu kasvamise piirkonda. Näiteks on teada, et sanktsioneeritud Venemaa puittooted liiguvad Euroopasse kolmandate riikide kaudu, kuid hetkel on selle puidu päritolu väga keeruline tuvastada. Loodav tehnoloogia oleks siin abiks.

