Viljelusvõistluse veteran Kaido Kirst enam võistlustulle ei kipu: „On aeg nooremate jaoks“

Põllumees otsustas võistlusel osalema hakata aga kindlal põhjusel: varem olevat nimelt räägitud, et kuna Saaremaa on vilja kasvatamiseks ebasobiv piirkond, siis sealsed talunikud Euroopa Liidu toetusi saama ei hakka. „Selline asi ajas mul harja punaseks ja pidin ju kuidagi ära tõestama, et nii see päriselt ei ole,“ meenutas Kaido Kirst.