Oled mõelnud, kuidas Ahvenamaal pühasid tähistatakse? Kohalikud on toiduusku ja ei koonerda

Sellenimelise menüü all pakutakse Rootsi laua rikkalikkuses kohalikke jõulutoite, mis on aja jooksul haakinud endale lisa nii Soomest kui ka Rootsist. Peamiseks roaks on pontsakas jõulusink.

Sel minijõulu turul müüvad oma loomingut ka ukrainlannadest kunstnik-käsitöölised Olga Serdiuk ja Natalia Nalyvaiko. Vatipükstes ja kuum jook käes, pakuvad nad heegeldatud mänguasju ja mütse, kaarte ja maale Ahvenamaast, vahaküünlaid ning palju muud. Kui uurin, kuidas nad siinse eluoluga ära on harjunud, kostavad mõlemad „uusahvenamaalased“, et on rahul, et saavad praegu siin elada.

Tänavu peeti turgu juba 50ndat korda ning kuigi turge toimub jõulukuu jooksul üle Ahvenamaa palju, on see neist kõige rahvarohkem. Kogu muuseumiala on nagu kihisev sipelgapesa, kus võimatu liikuda teisi müksamata. Iga kohalik trehvab siin tuttavaid ja sugulasi, sõpru ja kolleege ning enamiku jaoks saab selle kõige keskelt alguse jõulutunne.

„Kodudes on jõulusink peamine toit kogu jõuluaja vältel, nii võileivakattena kui ka kartuli, vormiroogade jm kõrvale. Jõulusink on uhkel kohal ka riisipudru juurde käival võileival,“ räägib Bäckman. Ta lisab uhkusega, et nende restoran on hoidnud menüüs road, mis tuttavad pigem aastate tagant: keedetud seakoodid, lehmakeel ja palju muud, mida vanasti ikka söödi, et miskit raisku ei läheks.

Kuigi Bäckmani nimetatu ei pruugi tänapäeval enam olla toidulaual nii minev, on traditsioonid endiselt au sees ses osas, mis puudutab köögivilju. Lauale jõuavad mitmesugused vormiroad kaalikast, kartulist ja porgandist, mis olid Soome peotoidud juba 1800ndatel.

Vanim jõulutoit Ahvenamaal on libekala, mis pärineb viikingite ajast.

Tublimad perenaised valmistavad need ka tänapäeval otsast lõpuni ise.

Vanim jõulutoit Ahvenamaal on libekala, mis pärineb viikingite ajast. Seda tehakse enamjaolt soolata kuivatatud tursast, mida kõigepealt leotatakse külmas vees ja leelises. See annab kalale lödi koosluse ja veidi krudiseva maitse, mida tuntakse pea kogu Skandinaavias.

Levinuim ja käepäraseim advendi- ja jõulutoit, mida pakutakse kõikjal, on riisipuder singivõileivaga. Saarestiku kaugematel saartel on tavaks püüda jõuluhaug, mida süüakse mädarõikakastmes. Usinamad gurmaanid teevad jõuludeks ettevalmistusi juba suvel ja nii mõnelgi kalamarjapurgil on kirjas „Jõuluks“.

Üks peamisi järelroogi advendiajal on aga jõulutähekujulised lehttainast saiakesed ploomimoosi törtsuga keskel. Kui kohalike seas teen väikest küsitlust nende lemmikpühaderoa kohta, saan enamasti vastuseks, et selleks on jõuluhaug, libekala ja riisipuder.

Ahvenamaalased on toiduusku. Kel jõudu on, kvaliteetse toiduga tagasi ei hoia.

Kalamehed on pärast sügisest palju tööd ja vaeva nõudnud räimeturuks valmistumist (mis oktoobri esimesel nädalal Helsingis toimub), taas valmis käised käärima, et hõrgutisi pakkuda. Ahvenamaalane peab saama parima, millega ta harjunud on, maksku mis maksab.