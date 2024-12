Suur tunnustus: Peipsiääre vald on Läänemere Kultuuripärl 2025

“Meie vald on kultuuriliselt mitmekesine - siinseid igapäevaseid toimetusi mõjutavad nii kodavere kui vene vanausuliste kultuuriruum, sekka ka baltisaksa mõisakultuuri pärand. Need väljenduvad keeles, kommetes, toitudes, üritustes kui ka kodukoha uhkuses. Kuid soovime veelgi suurendada kogukonna vastupanuvõimet muutustele kultuurialgatuste kaudu. Seega valisime oma esimeseks prioriteediks noorte sidumise oma kodukoha ja siinse kultuuriga. Teiseks suureks eesmärgiks on näidata nii kohalikele kui külalistele, et Peipsiääre vald on soodne pinnas loovideede juurdumiseks,” kommenteerib Peipsiääre vallavanem Piibe Koemets.