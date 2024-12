PROOVI | Kui hästi tunned sina jõule? Kunstnik Mella lõi vahva Jõulubingo

Pühadehooaeg on käes ning pole paremat viisi tähistamiseks kui lõbus ja kaasahaarav mäng, mis toob sõbrad ja pereliikmed kokku! Tutvustan teile ise programmeeritud Jõulubingo mängu – see on lõbus mäng, mis paneb proovile su teadmised jõulutraditsioonidest, toitudest, filmidest ja paljust muust. Olgu see hubane õhtu kodus või pidu sõpradega, see bingo sobib ideaalselt jõulurõõmu levitamiseks.