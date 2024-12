Jõulupuu vaid 3 euro eest? RMK kutsub metsa kuuse järele ja valguskunsti nautima

Oluline on meelde jätta, et kuuske ei tohi võtta metsanoorendikust ega kaitsealalt. Kuusenoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt hooldatud ning enamasti ühekõrgused. Kaitsealad on riigimetsa kaardil tähistatud pruuni tooniga ja piiritletud ning on ka looduses valdavalt siltidega tähistatud.