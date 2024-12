Pühapäeva päeval on pilves, õhtu poole selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi ja tuiskab, Lääne-Eestis sajab ka vihma, pärastlõunal sadu lääne poolt harveneb. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja 4-10, rannikul kuni 14, puhanguti kuni 23 m/s, õhtuks nõrgeneb 3-9, rannikul puhanguti 14 m/s ning pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on -1..+4°C, päeva jooksul langeb põhja poolt alates alla nulli. Teed on libedad!