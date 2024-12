Meeldejääva jõululaua võib kaunistada täitsa mõistliku hinnaga

Laua kaunistamine väikeses kodus

Isikliku tähelepanu võlu

Mida aga võiks teha selleks, et kõigil läheks lauda istudes meel rõõmsaks ja nad tunneksid end tõeliselt teretulnuna? Valmistage kaunistused ise! Voltige salvrätik jõulukuuse kujuliseks, lisage väike talvine kimp ja pange see koos kaardikesega igaühe taldrikule, et märku anda, et külaline on laua äärde südamest oodatud.