Eesti teadlaste suur võit: tuntud rahvusvaheline kaubanduskett eemaldas Austrias lettidelt võltsimiskahtlusega mee

Ajaleht viitab, et hiljuti Eesti laboris tehtud Saksamaa ja Austria kauplustes müüdava mee testis põrus 80 protsenti uuritud toodetest, mis on skandaalne ja dramaatiline ning viib inimestelt söögiisu.

Mesinikud teavad, et globaalsel meeturul käib must äri, kus mee võltsijad lükkavad taskusse miljardeid, kuid seniste tunnustatud kontrollmeetoditega pole pettuste tuvastamine andnud erilisi tulemusi, sest võltsijad on seni olnud osavamad.

Mesi kuulub hinnanguliselt maailma enim võltsitud toiduainete esiviisikusse, jäädes alla vaid oliiviõlile ja mereandidele ning edestades vahtrasiirupit ja piimatooteid.

Heute viitab kohalikule tarbijakaitseministeeriumile, kes on asunud kindlale seisukohale, et suhkrusiirupist tehtud toote müümine mee pähe on tarbija petmine.

Puhta mee üks eestvõitlejaid, Nordmeli mesinik Peeter Matson ütles, et see on Eesti meeteadlaste paari-aastase töö jooksul esimene kord, kus DNA-testide tulemused on reaalselt meeturul kaasa toomas suuri muutusi.

„Eelmisel kolmapäeval Pealtnägijas rääkisime põhjalikult võltsmeest, homme on Saksa ja Austria telekanalite niinimetatud pealtnägijad avaldamas samasuguseid lugusid meevõltsimise telgitagustest. On väga märigiline, et päev varem otsustas ülemaailmne jaekett Spar Austrias võltsimiskahtlusega meest letid puhtaks teha. Ennustan, et kui keti üks lüli tegi otsa lahti, siis juhtub see homme Saksamaal ja ka mujal, kus nad tegutsevad,“ oli Matson rõõmus lumepalli veerema hakkamise üle ja lootis, et teisedki jaekaubandushiiud lähevad sama teed.

„Õigupoolest teeb Spar sama asja, mida Eestis tegi Selver juba 2019. aastal, kui loobus müümast mett, millel polnud selget mesinikku taga,“ lisas Matson.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada