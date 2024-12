Nursipalu naabrid taotlesid 1,5 miljoni eest müratoetust, kuid enamik jääb tühjade kätega

Ta räägib, et plats, kuhu 125 mm miinid kukuvad ja plahvatavad, on tema kodule lähemal kui kaks kilomeetrit. „Päevadel, kui on kõrge müratase, siis maja ja aknad värisevad. Vaimne töö kodukontoris on suhteliselt võimatu. Paugutamist on iga päev ja sellega veel harjus, kuid kui 2017. aastal tehti suurem metsaraie, siis juhtus see, et ka täristamine juba häirib – enne pidas mets nii palju kinni. Mul on siin sünnikoht. Kui oleksin siia lihtsalt kolinud, oleksin juba ammu ukse kinni löönud, ja kõik.“