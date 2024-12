Kuidas Maaleht Eesti elu paremuse poole lükkab

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) vanemkomissar Marit Abram rääkis praegusest olukorrast, et nüüd ei pea vanur enam teeninduspunkti dokumendile isiklikult järele minema – taotledes saab määrata, et dokumendi võtab vastu volitatud isik, näiteks pereliige. „Samuti on võimalik dokument tellida Selveri kauplustesse,“ lisas ta.