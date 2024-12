„Ära ole käkerdis! Kui kukud, tõuse jälle püsti!“ Kolm kanget õde ei anna kunagi alla

Mõte, et ta võiks maha pikutama jääda, on nii naljakas, et Mann itsitab pikalt. Ei saa kärust ahjupuidki võetud, nii lõbus on. Siis kahmab korraga pool kärutäit halge sülle ja lipsti ongi need juba toas. Käkerdis ei ole ja aeglane ka ei ole!