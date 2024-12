HOIATUS | Õhtul tabab Eestit lumetorm, sajab ka jäävihma

Eeloleval ööl (19.12) liigub madalrõhulohk üle Eesti ida suunas. Ilm on pilves. Öö hakul sajab lund ja lörtsi, tuiskab. Saartel ja läänerannikul sajab ka vihma ning pärast keskööd läheb sadu lääne poolt alates kõikjal üle vihmaks. Ida-Eestis sajab hommikupoole jäätuvat vihma. On jäidet! Puhub kagu- ja lõunatuul, saartel lõuna- ja edelatuul 7-12, saartel ja rannikul kuni 15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5, saartel ja läänerannikul +1..+5°C, hommikuks tõuseb. Orienteeruv lume- ja lörtsihulk on 3-7 cm.