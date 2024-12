Parima tõupulli eest võib põllumees saada tuhandeid eurosid

„Aberdiini-anguse tõugu pullide eest on see tõepoolest kõige kõrgem hind, mida Eesti oksjonitel on makstud,“ teatas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) esimees Tanel-Taavi Bulitko Maalehele. Ta lisas selgituseks, et samas on angus ka kõige rohkem Eesti karjades levinud.