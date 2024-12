Joakim Heleniuse Trigon Capital ostis legendaarsed Estonia Farmid

„OÜ Estonia Farmid praegused osanikud, nende vanemad ja vanavanemad on Oisu piirkonna taludes, kolhoosides ja ettevõtetes tegutsenud ligi viimase 100 aasta jooksul. Seepärast on tegemist emotsionaalselt raske otsusega, mis on langetatud pika kaalumise tulemusena,“ sõnas OÜ Estonia juhatuse esimees Ain Aasa.