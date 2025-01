„Laias laastus on pettuste puhul nii juhtumite arv kui ka kahjude suurus võrreldes eelmise aastaga jäänud samale tasemele. Võiks ju rahule jääda, et need näitajad pole kasvanud, aga kindlasti on neid ikkagi liiga palju,“ nendib PPA Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt.