„Seisab seal, nagu muretseks kogu maailma eest!“

Eesel Verner on õnnelik eesel. Ainult vahel armastab ta seista nii, nagu kannaks just tema kogu maailma koormaid.

Soomest Laimjala kanti kolinud Tuula Pennanen on Saaremaal tuntud ja teatud suuresti seetõttu, et muutis Audla vana kauplusehoone kasside varjupaigaks ning et seal saavad veterinaarilt abi ka teised pisemad karvased ja sulelised. Kord oli isegi üks kukk Virtsust kohale tulnud ja ootas kannatlikult oma järjekorda.