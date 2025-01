GALERII | Poolsada imelist hetke sajandivanuste jõulukaartidega alates põrsastest kuni musini

Me suurimad tänusõnad lähevad aga Eesti Rahva Muuseumi peaarhivaar Tiina Taelale meiega jagatud jõulukaardimälestuste eest.

Ja kui lugejail peaks olema alles vanu postkaarte, siis 2012. aastal loodud Eesti Rahva Muuseumi postkaardikogu ootab tõhusalt lisa. Hetkel on kogus 2506 postkaarti.

„ERM on jätkuvalt huvitatud eelkõige postkaartidest aastaist 1890–1945, neid on kogus vähem. Nõukogudeaegseid postkaarte on kogus piisavalt,“ ütleb peaarhivaar Tiina Tael ja tänab kaardisaatjaid juba ette.