Kui vanasti oli igapäevaselt toitu vähem, andis jõuluaegne rammusam söök energiat, et kõige vajalikuga hakkama saada. Tänapäevalgi on säilinud teadmine, et jõuluõhtul tuleb lauale panna parimad toidud, aga inimeste füüsilist aktiivsust varasemaga võrrelda ei saa.