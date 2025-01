TURUKOMMENTAAR | Balti Jaama turu värske lihalett: mida pakutakse ja kui palju see maksab?

Nõo Lihastööstuse tooted on eestlaste seas palavalt armastatud.

„Tegemist on kohaga, kus on lai valik tooteid, mida tavakauplustest ei leiagi – lahtise leti suitsusingid, suitsuvorstid, kotletid, šnitslid ja muu. Lisaks värske liha ja soodsa hinnaga eritooted. Seega kvaliteetne ja maitsev kaup otse tuntud tootjalt, kokku üle saja erineva nimetuse,“ ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. Lubades, et Balti jaama turu esinduspoes hakkavad toimuma igapäevaselt degusteerimised, pakutakse soodsaid hindu, päevapakkumisi ja korraldatakse loosimänge.