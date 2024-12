Eestlasest munga sekeldus Tallinna vanalinnas: „Ta lõi mind vastu õlga ja ütles – vaata ka, kuhu sa lähed“

„Me ei saa muuta maailma, kuid me saame muuta iseennast,“ ütleb munk Ṭhitañāṇa, kodanikunimega Andrus Kahn.

Budistlik munk Ṭhitañāṇa, kodanikunimega Andrus Kahn, ütleb, et kel on õige vaade, ei ründa kunagi teist elusolendit ei sõna, ei mõtte ega teoga. „Ükski intelligentne inimene, kes mõistab, et tema tegu naaseb talle varem või hiljem teole vastava viljana tagasi, ei hakka ju teist kahjustama. Sestap pole mõtet kanda ka endas viha. Pole võimalik teist inimest vihata ilma ennast kahjustamata.“