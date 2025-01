Juba siia ametisse tulles ütlesin riigikogu ees, et minu arvates Eestis väärib iga inimese mure lahendust ja sellepärast ka mulle tundub, et pole päris õige nüüd üht teemat teistest selgelt esile tõsta. Väga raske on vahet teha, mis on olulisem – kas see, et üks laps saab selle tugiisiku, keda ta väga vajab, või saab logopeedi juurde. Või on olulisem see, et ettevõtja saab talle vajalikud tegevusload kätte ja selle ettevõtja suhtes halduskius lõpeb. Ja nende kahe näite vahele jääb veel tohutu hulk asju. Ega ilmaaegu ju meie juurde oma murega tulda, see mure on inimese jaoks ikkagi piisavalt suur ja siis me katsumegi nii suhtuda, et ei pane neid muresid tähtsuse järjekorda ja kus vähegi saame, seal aitame.