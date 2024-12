Jõululaupäeval (24.12) on peamiselt pilves ilm. Mõnes kohas sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, pärastlõunal rannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.