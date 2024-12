FOTO | Uskumatu! Soe ilm on Saaremaal sinililled õitsema pannud

Lille õiepungad aga arenevad juba eelmisel suvel ja peidavad end talvel mulla pindmistes kihtides, avanedes kevadel kohe esimeste soojade ilmade saabumisega. Kui sinilille varsi hoolikamalt vaadata, siis on näha, et need on karvased. See kohastumus aitabki neil vastu pidada kevadistele külmadele.