Pika ajalooga magus vürtsvein hippocras

Richard Straussi operetis „Roosikavaler“ pakutakse jooke: „Ein Wein? Ein Bier? Ein Hippocras mit Ingwer?“ („Veini? Õlut? Hippocras’t ingveriga?“). Viimase puhul on tegu kuumutatud punase veiniga, mida on magustatud meega, lisatud kaneeli, nelki, ingverit, muskaati ja veidi rohelist kardemoni. See kõlab peaaegu nagu hõõgvein. Kuid sellise koostisega jooki on tarvitatud kui ravimit alates antiikajast kuni keskajani. Ühtlasi oli hippocras meeldivalt magus vürtsvein, millega maiustada ja vajadusel käiku lasta ka armujoogina.