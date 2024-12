ILMABLOGI | „Teeolud on katastroofilised.“ Mitmel pool tuiskab, nähtavus on halb

Aasta viimasel päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi, kohati tuiskab. Sadu on paiguti tihe ja lumesajus nähtavus halb. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 4-9, puhanguti kuni 14, rannikul 7-14, puhanguti kuni 19 m/s, õhtul nõrgeneb ja pöördub lääne poolt alates edelasse. Õhutemperatuur on -2..+3°C, õhtu poole langeb.