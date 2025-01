HOIATUS | Öösel algab tugev sadu, mis toob juurde üle 20 cm lund

3. jaanuari öösel ja päeval on mitmel pool tugev lumesadu, mis liiguvad vööndina üle maa läänest itta, kohati tuiskab. Tihedas lumesajus ja tuisus on sõiduolud halvad! Prognoositav lisanduva lume hulk on 7–15 cm, Põhja- ja Lõuna-Eestis paiguti üle 20 cm. Lumesadu on seotud rünksajupilvedega, mille areng on tingitud üle plusskraadides merevee liikuvast arktilisest õhumassist. Võimalik on ka äike!