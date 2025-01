FOTOD | Pärnumaal uputab, Surju hooldekodu ähvardab evakueerimine

Päästeameti praeguse info järgi on Reiu jõe veetaseme järsk tõus tekitanud suurema üleujutuse Surju keskuses, Metsaääre–Tõitoja tee piirkonnas ning Metsaääre külas ja Rabakülas. Päästeameti lääne päästekeskus on koondanud üleujutuse tagajärgedega tegelemiseks staabi, koostööd tehakse Saarde valla kriisikomisjoniga. Droonide abil selgitatakse üleujutusala ulatust, teede läbitavust ning võimalikke abivajajaid. Surju Hooldekodus rakendatakse täiendavaid abinõusid, et tagada hooldekodu elanike ja töötajate ohutus ning ollakse valmis võimalikuks evakuatsiooniks Surju koolimajja.