Saarde vallavanem Raivo Ott ütles, et pahandust on palju: „Eile tõusis üle kallaste Oruveski, Kamali paisjärv ja Saunajärv Kilingi-Nõmmes. Täna öösel jõudis suurvesi Surju kanti. Laadi automaatjaam näitas, et viimase ööpäevaga tõusis veetase 60 sentimeetrit.“