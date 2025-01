ILMATEADE | Korralik külm! Hommik algab nii mõnelgi pool -14 kraadiga

Päev tuleb kõrgrõhuharja mõjul üksikute lumehoogudega, õhtul on Eesti põhjaservas sadusid laialdasemalt. Tuiskab, sest läänekaare tuul on sisemaal mõõdukalt tugev, ulatub puhanguti 13, saartel ja rannikul ulatub 18 m/s. Õhutemperatuur on -3..-8, rannikul 0°C ümber.