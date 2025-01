ILMATEADE | Käes on viimased külmad päevad enne sula

Uus nädal

Uue nädala esimend päev jätkab külmal lainel. Öö vastu esmaspäeva (6.01) on kõrgrõhuharja mõjul suurema sajuta, mõõduka tuulega ja külm. Õhutemperatuur on -6..-11°C, Virumaal võib öö hakul -15°C-ni langeda. Päeval läheneb Põhjamerelt uus aktiivne madalrõhkkond ja selle idaserv laieneb jõuliselt Läänemere äärde. Kagutuul tõuseb tugevaks. Päeva peale jõuab Eesti lääneserva lumesadu, algab tuisk. Õhutemperatuur on -1..-5°C, saarte rannikul on 0°C lähedal.