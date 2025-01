ILMATEADE | Järjekordne tugev lumesadu saabub Eestisse täna õhtul

Esmaspäeva päeval (6.1) laieneb üle Läänemere Eestini Põhjamerel pöörleva aktiivse madalrõhkkonna serv. Pilvisus tiheneb. Õhtu poole jõuab saartele lumesadu, mis levib mandrile. Mitmel pool on sadu intensiivne, tuiskab. Nähtavus on tugevas sajus piiratud. Akumuleeritud lumehulk teisipäeva hommikuks on 5–10 cm.