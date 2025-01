Sotsiaaltöötaja vana „ai-mai-või“ kõlbab nii tööle sõitmiseks kui ka külmikule elektri tootmiseks

Üks noormees on auto pagasiruumi üles seadnud väliköögi, kus küpsetab pannkooke ja vahvleid. Toidu valmistamiseks vajalik elekter tuleb sellestsamast tillukeset elektriautost Mitsubishi i-MiEV. See auto on üks neist tuhandest, mille riik eelmise kümnendi alguses Jaapanist saastekvootide eest ostis. Suuresti läksid need sotsiaaltöötajate kasutusse ja said neilt ka suupärasema nime „ai-mai-või“.