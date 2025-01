Transpordiamet hoiatab! Tihe lumesadu ja jäävihm muudavad teeolud väga keeruliseks

Liiklusolud halvenevad! Tihedas lumesajus ja tuisus on nähtavus halb, seejärel tõuseb õhutemperatuur saartelt alates 0°C-st kõrgemale ning teedel on libedust!

Teehooldajad üle Eesti on valmis ennetavaks libedusetõrjeks ning sahkamiseks, kuid siiski tuleb arvestada, et libeduse tekkimise oht teedel on väga suur ning jää võib tekkida teele ootamatult.