Ehitaja vigade tõttu võib Haapsalu peatänavat oodata ümberehitus

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles Lääne Elule novembri lõpus, et linnavalitsus vaidleb ehitajaga, sest too ei taha vigu tunnistada. Sellepärast tellitigi sõltumatu ekspertiis firmalt T-Konsult, et saada vastus, kas YIT AS on kasutanud Posti tänava ehituseks õiget tehnoloogiat.