„Elanikud on meil poliitilisest trallist tüdinud. Üks taksojuht kurtis just, et tal on ükskõik, kes see linnapea parasjagu on, tema ootab oma järgmise kuu küttearvet,“ ütleb end nelja aasta jooksul kolmandat korda Narva linnapea toolile võidelnud Katri Raik.