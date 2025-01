Miks on talunikule sotsiaalmeediat tarvis?

„Sotsiaalmeedia on suurepärane võimalus selleks, et oma sõna kiiresti ja tulemuslikult välja öelda,“ kinnitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kommunikatsioonijuht Liilit Kirss, et need kanalid aitavad tuua tootjad ja tarbijad teineteisele lähemale ning tõsta Eesti põllumajanduse usaldusväärsust.