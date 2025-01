„Miks ma vähem pensioni sain?“ Segaduses seeniorid tegid eile ametile pea tuhat kõnet

Ligi tuhat pensionäri helistas eile sotsiaalkindlusameti infoliinile. Pilt on illustreeriv.

Järgmine suuremat segadust tekitav kuu on aprill. „Pensionid makstakse välja 7. aprillil, sest 5. aprill langeb laupäevale. Lisaks toimub 1. aprillil pensionite indekseerimine,“ rõhutab sotsiaalkindlustusameti arendusosakonna juhataja Kristina Pähkel, et see muutus suurendab pensioni brutosummat ja mõjutab seeläbi taas tulumaksu suurust.