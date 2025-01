FOTO | Raplamaal leiti tööstushoone eest kärntõves ilvese laip

Kärntõbi on parasitaarhaigus, mida põhjustab umbes 0,2-millimeetrine ja seega paljale silmale nähtamatu lest Sarcoptes scabiei. Haigusesse on väga kerge nakatuda. Kõige kindlam viis on haige ja vastuvõtliku looma otsekontakt. Lestad on võimelised väliskeskkonnas (eriti siis, kui see on jahe ja niiske) ellu jääma isegi kuni nädalapäevad ka ilma peremeesorganismita.