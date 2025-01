HOIATUS | Tulekul on tugev torm! Kahe päevaga lisandub kuni 50 cm lund

10.01 päeval liigub aktiivne madalrõhkkond Leedu-Läti piirile ja jääb sinna väheliikuvaks. Eesti jääb selle pöörise põhjaserva. Tugev lume- ja lörtsisadu levib üle Eesti. Tuiskab. Pärastlõunal muutub sadu veelgi intensiivsemaks! Oodatav lumelisa saartel 15-25 cm, mandri põhja- ja keskosas 8-15 cm, mandri lõunaosas 2-6 cm. Kirde- ja idatuul tugevneb mandril puhanguti 13, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 24 m/s. Lõuna- ja Ida-Eestis sajab ka jäätuvat vihma ja on jäidet!

Tihedas sajus ja tuisus muutuvad sõiduolud keeruliseks! Nullilähedase temperatuuri tõttu on suur oht ka märja lume ladestuseks. Märg ja raske lumi kuhjub puudele ning elektriliinidele ning võib põhjustada elektrikatkestusi.

Teehooldajad üle Eesti on valmis ennetavaks libedusetõrjeks ning sahkamiseks, kuid siiski tuleb arvestada, et libeduse tekkimise oht teedel on väga suur ning jää võib tekkida teele ootamatult.